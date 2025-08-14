Трамп сообщил о самом высоком в мире уровне преступности в Вашингтоне
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein
Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне занимает одно из первых мест среди всех городов мира. Такое утверждение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира», — отметил Трамп.
По его словам, количество убийств Вашингтоне выше чем в Мехико, Боготе, Исламабаде и Аддис-Абебе.
Ранее Трамп назначил 11 августа Днём освобождения Вашингтона от преступности. В тот день он планировал навести порядок в столице США. Для этого он собирался направить в Вашингтон национальную гвардию. Их командировка рассчитана до конца сентября.