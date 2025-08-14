Трамп сообщил о самом высоком в мире уровне преступности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне занимает одно из первых мест среди всех городов мира. Такое утверждение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира», — отметил Трамп.