ФБР направило около 120 агентов в Вашингтон для борьбы с преступностью

Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов направило до 120 своих сотрудников на помощь полицейским для борьбы с преступностью в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.

Согласно данным газеты, Белый дом распорядился привлечь до 120 агентов ФБР, в основном из столичного отделения, для работы в ночные смены на протяжении как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в Вашингтоне.