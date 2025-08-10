Встреча Путина и Трампа
10 августа, 18:47

Трамп захотел переселить бездомных подальше от Вашингтона

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп планирует принять меры для перемещения бездомных за пределы Вашингтона. Об этом хозяин Белого дома сообщил у себя в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что стремится сделать Вашингтон безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Для этого, по его мнению, необходимо избавить город от бездомных. Президент уточнил, что им предоставят места для проживания, но далеко от столицы США.

«Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, накануне Трамп анонсировал пресс-конференцию, которая должна «положить конец» тяжким преступлениям в столице Соединённых Штатов. По его словам, уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки, и если местные власти не возьмут ситуацию под свой контроль, то город перейдёт в федеральное управление. Американский лидер утверждает, что намерен сделать Вашингтон одним из самых безопасных городов в мире

Виталий Приходько
