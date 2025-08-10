Трамп захотел переселить бездомных подальше от Вашингтона

Американский президент Дональд Трамп планирует принять меры для перемещения бездомных за пределы Вашингтона. Об этом хозяин Белого дома сообщил у себя в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что стремится сделать Вашингтон безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Для этого, по его мнению, необходимо избавить город от бездомных. Президент уточнил, что им предоставят места для проживания, но далеко от столицы США.