Трамп захотел переселить бездомных подальше от Вашингтона
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский президент Дональд Трамп планирует принять меры для перемещения бездомных за пределы Вашингтона. Об этом хозяин Белого дома сообщил у себя в социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что стремится сделать Вашингтон безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Для этого, по его мнению, необходимо избавить город от бездомных. Президент уточнил, что им предоставят места для проживания, но далеко от столицы США.
«Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю», — говорится в сообщении Трампа.
Напомним, накануне Трамп анонсировал пресс-конференцию, которая должна «положить конец» тяжким преступлениям в столице Соединённых Штатов. По его словам, уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки, и если местные власти не возьмут ситуацию под свой контроль, то город перейдёт в федеральное управление. Американский лидер утверждает, что намерен сделать Вашингтон одним из самых безопасных городов в мире