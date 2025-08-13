В столицу США начали стягиваться подразделения Национальной гвардии

Бойцы американской Национальной гвардии начали прибывать в столицу США, командировка рассчитана до конца сентября. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно данным канала, бойцов в полной экипировке направили в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия, расположенную к востоку от Капитолия.

«Хотя указ Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — уточнили в публикации.

При этом, как сообщает издание The Hill, пока неясно, где будут располагаться силы Национальной гвардии и каков будет порядок их командования и управления.