Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 00:15

В столицу США начали стягиваться подразделения Национальной гвардии

NBC: Силы Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Бойцы американской Национальной гвардии начали прибывать в столицу США, командировка рассчитана до конца сентября. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно данным канала, бойцов в полной экипировке направили в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия, расположенную к востоку от Капитолия.

«Хотя указ Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — уточнили в публикации.

При этом, как сообщает издание The Hill, пока неясно, где будут располагаться силы Национальной гвардии и каков будет порядок их командования и управления.

Трамп объявил 11 августа Днём освобождения Вашингтона от преступности
Трамп объявил 11 августа Днём освобождения Вашингтона от преступности

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении избавить столицу США от бездомных. По его словам, уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки, из-за чего он распорядился перевести местную полицию в федеральное управление. Президент Соединённых Штатов утверждает, что его действия позволят сделать Вашингтон одним из самых безопасных городов в мире.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar