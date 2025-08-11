Американский лидер Дональд Трамп объявил 11 августа Днём освобождения Вашингтона от преступности. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

«Вашингтон, округ Колумбия, будет освобождён сегодня! Преступность, жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!» — говорится в публикации президента.

Трамп добавил, что планирует навести порядок в столице США так же, как сделал это в ходе борьбы с нелегальными мигрантами на южной границе страны.