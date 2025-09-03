Шейнбаум: Мексика и США утвердили меры по приграничной безопасности
Марко Рубио и Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Secretary Marco Rubio
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о достижении договорённости с государственным секретарём США Марко Рубио по новой программе сотрудничества в области приграничной безопасности и противодействия преступной деятельности. Об этом она заявила в соцсети X.
«Во время сердечной встречи с государственным секретарем США Марко Рубио после нескольких месяцев работы мы согласовали программу сотрудничества в области безопасности границ и правоохранительной деятельности. В её основе лежат взаимность, уважение суверенитета и территориальной целостности, общая и дифференцированная ответственность и взаимное доверие», — отметила Шейнбаум.
Рубио в свою очередь сообщил, что США и Мексика приняли меры по уничтожению картелей, добились прогресса в совместном использовании водных ресурсов и открыли новые экономические возможности.
Согласно совместному коммюнике министерства иностранных дел Мексики и Госдепартамента США, партнёрство сосредоточено на борьбе с транснациональными криминальными организациями через координацию силовых и судебных органов двух государств. В рамках инициативы также предусматривается противодействие нелегальной миграции и усиление контроля над перемещением людей через границу. Особое внимание уделено пресечению трафика фентанила, прочих наркотиков и незаконной торговли оружием.
Напомним, ранее Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика готова заключать соглашения с Соединёнными Штатами по ключевым вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями. Но, по её словам, действовать будет без подчинения внешнему давлению. Она добавила, что Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире и продолжает активную работу с различными министерствами своих северных соседей.