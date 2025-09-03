Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 20:56

Шейнбаум: Мексика и США утвердили меры по приграничной безопасности

Марко Рубио и Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Secretary Marco Rubio

Марко Рубио и Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Secretary Marco Rubio

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о достижении договорённости с государственным секретарём США Марко Рубио по новой программе сотрудничества в области приграничной безопасности и противодействия преступной деятельности. Об этом она заявила в соцсети X.

«Во время сердечной встречи с государственным секретарем США Марко Рубио после нескольких месяцев работы мы согласовали программу сотрудничества в области безопасности границ и правоохранительной деятельности. В её основе лежат взаимность, уважение суверенитета и территориальной целостности, общая и дифференцированная ответственность и взаимное доверие», — отметила Шейнбаум.

Рубио в свою очередь сообщил, что США и Мексика приняли меры по уничтожению картелей, добились прогресса в совместном использовании водных ресурсов и открыли новые экономические возможности.

Согласно совместному коммюнике министерства иностранных дел Мексики и Госдепартамента США, партнёрство сосредоточено на борьбе с транснациональными криминальными организациями через координацию силовых и судебных органов двух государств. В рамках инициативы также предусматривается противодействие нелегальной миграции и усиление контроля над перемещением людей через границу. Особое внимание уделено пресечению трафика фентанила, прочих наркотиков и незаконной торговли оружием.

Рубио рассказал о дальнейших шагах США после уничтожения судна с наркогрузом в Карибском море
Рубио рассказал о дальнейших шагах США после уничтожения судна с наркогрузом в Карибском море

Напомним, ранее Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика готова заключать соглашения с Соединёнными Штатами по ключевым вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями. Но, по её словам, действовать будет без подчинения внешнему давлению. Она добавила, что Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире и продолжает активную работу с различными министерствами своих северных соседей.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мексика
  • США
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar