Шейнбаум: Мексика и США утвердили меры по приграничной безопасности

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о достижении договорённости с государственным секретарём США Марко Рубио по новой программе сотрудничества в области приграничной безопасности и противодействия преступной деятельности. Об этом она заявила в соцсети X.

«Во время сердечной встречи с государственным секретарем США Марко Рубио после нескольких месяцев работы мы согласовали программу сотрудничества в области безопасности границ и правоохранительной деятельности. В её основе лежат взаимность, уважение суверенитета и территориальной целостности, общая и дифференцированная ответственность и взаимное доверие», — отметила Шейнбаум.

Рубио в свою очередь сообщил, что США и Мексика приняли меры по уничтожению картелей, добились прогресса в совместном использовании водных ресурсов и открыли новые экономические возможности.

Согласно совместному коммюнике министерства иностранных дел Мексики и Госдепартамента США, партнёрство сосредоточено на борьбе с транснациональными криминальными организациями через координацию силовых и судебных органов двух государств. В рамках инициативы также предусматривается противодействие нелегальной миграции и усиление контроля над перемещением людей через границу. Особое внимание уделено пресечению трафика фентанила, прочих наркотиков и незаконной торговли оружием.