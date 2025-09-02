Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 11:26

Борьба с наркокартелями всё? Президент Мексики отказалась подчиняться США

Axios: Мексиканский президент Шейнбаум заявила, что не будет подчиняться США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / quiggyt4

Мексика готова заключать соглашения с Соединёнными Штатами по ключевым вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями, но будет действовать независимо без подчинения внешнему давлению. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём обращении к нации 1 сентября, сообщает портал Axios.

Заявление мексиканского лидера последовало после информации о том, что администрация Дональда Трампа поручила Пентагону изучить возможность военных ударов по картелям на территории Мексики, что вызвало резкую негативную реакцию в стране. Шейнбаум подчеркнула, что Мексика продолжит сотрудничать с США на основе взаимного доверия и уважения суверенитета.

Президент также отметила, что страны близки к соглашению по торговым вопросам, и выразила готовность принять американского госсекретаря Марко Рубио в конце недели. Она добавила, что Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире и продолжает активную работу с различными министерствами своих северных соседей.

Мексика передала США элиту наркокартелей в обмен на одно обещание
Ранее сообщалось, что Трамп распорядился покрасить возводимую на границе с Мексикой стену в чёрный цвет. Американский президент убеждён, что металлическая стена чёрного цвета будет активнее притягивать солнечные лучи и сильнее раскаляться, вследствие чего людям становится сложнее по ней забираться.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Мексика
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
