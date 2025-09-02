Борьба с наркокартелями всё? Президент Мексики отказалась подчиняться США

Мексика готова заключать соглашения с Соединёнными Штатами по ключевым вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями, но будет действовать независимо без подчинения внешнему давлению. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём обращении к нации 1 сентября, сообщает портал Axios.

Заявление мексиканского лидера последовало после информации о том, что администрация Дональда Трампа поручила Пентагону изучить возможность военных ударов по картелям на территории Мексики, что вызвало резкую негативную реакцию в стране. Шейнбаум подчеркнула, что Мексика продолжит сотрудничать с США на основе взаимного доверия и уважения суверенитета.

Президент также отметила, что страны близки к соглашению по торговым вопросам, и выразила готовность принять американского госсекретаря Марко Рубио в конце недели. Она добавила, что Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире и продолжает активную работу с различными министерствами своих северных соседей.