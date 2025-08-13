Мексика передала США элиту наркокартелей в обмен на одно обещание

Мексика передала Соединённым Штатам 26 ключевых фигур из мира наркокартелей в рамках договора с Белым домом и его главой Дональдом Трампом. Этот акт стал кульминацией совместных усилий по борьбе с организованной преступностью и терроризмом на американском континенте.

«Сегодняшний день является последним примером исторических усилий администрации Трампа по ликвидации картелей и иностранных террористических организаций», — заявила генпрокурор Пэм Бонди в интервью Fox News.

По её словам, все переданные фигуранты сыграли значительную роль в распространении насилия и наркотиков на территории страны, и теперь им предстоит ответить за свои деяния в американских судах.

Среди переданных – Абигаэль Гонсалес Валенсия, возглавляющий группировку «Лос Куинис», тесно связанную с пресловутым картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG), который администрация Трампа официально признала террористической организацией. Также в числе обвиняемых – Роберто Салазар, подозреваемый в причастности к убийству заместителя шерифа Лос-Анджелеса в 2008 году.

Представители мексиканской Генпрокуратуры и Министерства безопасности подтвердили факт передачи обвиняемых американским властям. Сделка была заключена при условии, что Министерство юстиции США не будет требовать смертной казни для ни одного из этих преступников, что стало ключевым элементом взаимного доверия между двумя странами в этом вопросе.