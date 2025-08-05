Шейнбаум сообщила, что Трамп предлагал ввести американские войска в Мексику

Американский лидер Дональд Трамп предлагал ввести военный контингент США на территорию Мексики. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции.

«Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединённых Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял», — рассказала глава государства.

Соответствующее заявление Шейнбаум сделала, комментируя возможное влияние инцидентов в сфере безопасности в Мексике на отношения с США и переговорный процесс по соглашению о безопасности. Президент подчеркнула, что не исключает другие формы сотрудничества с американской стороной, если та будет уважать суверенитет Мексики. В качестве примера она привела обмен информацией.