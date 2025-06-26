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26 июня, 00:07

Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Минфин США ввёл санкции против мексиканских банков за поддержку наркокартелей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что указанные учреждения выполняли операции в интересах множества преступных объединений, включая картели «Синалоа», «Новое поколение Халиско», «Гольфо» и «Персидский залив». Установлено, что эти организации обеспечивали доступ наркоторговцам к международным платёжным каналам и содействовали проведению транзакций с компаниями в КНР, откуда поступали компоненты, применяемые при производстве фентанила.

Согласно расследованию, сотрудники банковских структур участвовали в оформлении счетов, предназначенных для легализации доходов от противоправной деятельности, а также инициировали переводы в иностранной валюте от имени аффилированных с картелями юридических лиц.

«Такие финансовые посредники, как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, перемещая деньги от имени картелей, что делает их важнейшими винтиками в цепочке поставок фентанила», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Наложенные ограничения предусматривают блокировку всех активов на территории США и запрет на любые финансовые взаимодействия с американскими лицами. Эти меры вступают в силу через 21 день после публикации в Федеральном реестре.

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Напомним, в ноябре 2024 года Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики. Он объяснил это решение нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, которые, по его словам, приводят к росту преступности и наркотрафика в Америке. А недавно JAMA провёл исследование, в результате которого выяснилось, что каждый пятый американец за последний год потреблял опиоиды.

Тимур Хингеев
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