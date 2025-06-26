Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что указанные учреждения выполняли операции в интересах множества преступных объединений, включая картели «Синалоа», «Новое поколение Халиско», «Гольфо» и «Персидский залив». Установлено, что эти организации обеспечивали доступ наркоторговцам к международным платёжным каналам и содействовали проведению транзакций с компаниями в КНР, откуда поступали компоненты, применяемые при производстве фентанила.

Согласно расследованию, сотрудники банковских структур участвовали в оформлении счетов, предназначенных для легализации доходов от противоправной деятельности, а также инициировали переводы в иностранной валюте от имени аффилированных с картелями юридических лиц.

«Такие финансовые посредники, как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, перемещая деньги от имени картелей, что делает их важнейшими винтиками в цепочке поставок фентанила», — заявил министр финансов Скотт Бессент.