«Скоро всей вашей Америке»: США захлестнула пандемия опиоидов, люди гниют заживо

Америку охватила скрытая эпидемия: шокирующее исследование журнала JAMA (май 2025 г.) выявило – почти каждый пятый взрослый житель США (около 20%) за последний год употреблял опиоиды. Об этом сообщает «Царьград».

Эти данные кардинально расходятся с прежней статистикой. Онлайн-формат опроса позволил получить честные ответы, вскрыв истинный, недооценённый масштаб проблемы.

В центре катастрофы – фентанил, легальный и подпольный. Особую опасность несёт его смесь с ксилазином. Этот адский коктейль вызывает тяжелейший некроз: кожа и мышцы отмирают, образуются гниющие язвы. Люди буквально загнивают заживо, рискуя потерять конечности.

Нынешняя волна зависимости, захлестнувшая США с 2020-х, беспрецедентна. Фентанил – главная причина смертей от передозировок. Среди употреблявших по данным JAMA: 39% – по рецепту, 36% – медицинский без рецепта, 25% – нелегальный.

Данные JAMA – свидетельство глубокого системного кризиса здравоохранения. Это не отдельные случаи, а нарастающая пандемия, которая угрожает целому поколению американцев.