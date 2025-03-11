СМИ: Немецкий город погрузился в фентаниловую эпидемию

Немецкий город Франкфурт-на-Майне переживает серьёзный наркотический кризис, вызванный распространением фентанила. По данным газеты Bild, более половины героиновых наркоманов в городе теперь употребляют этот опасный синтетический наркотик.

Власти признают, что не могут справиться с ситуацией, которая начинает выходить из-под контроля. Для борьбы с кризисом планируется провести конференцию и привлечь иностранных специалистов.