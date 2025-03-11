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11 марта, 03:04

СМИ: Немецкий город погрузился в фентаниловую эпидемию

Bild: Франкфурт-на-Майне столкнулся с наркотическим кризисом из-за фентанила

Немецкий город Франкфурт-на-Майне переживает серьёзный наркотический кризис, вызванный распространением фентанила. По данным газеты Bild, более половины героиновых наркоманов в городе теперь употребляют этот опасный синтетический наркотик.

Власти признают, что не могут справиться с ситуацией, которая начинает выходить из-под контроля. Для борьбы с кризисом планируется провести конференцию и привлечь иностранных специалистов.

Нулевая толерантность: Милонов потребовал, чтобы вся Россия сдавала тест на наркотики
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Ранее ФТС России на границе задержала ехавший из Белоруссии грузовик, в котором были спрятаны 140 килограммов гашиша. Наркотик был расфасован по брикетам и тщательно припрятан под спальным местом в кабине водителя.

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Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Артём Гапоненко
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