СМИ: Немецкий город погрузился в фентаниловую эпидемию
Bild: Франкфурт-на-Майне столкнулся с наркотическим кризисом из-за фентанила
Немецкий город Франкфурт-на-Майне переживает серьёзный наркотический кризис, вызванный распространением фентанила. По данным газеты Bild, более половины героиновых наркоманов в городе теперь употребляют этот опасный синтетический наркотик.
Власти признают, что не могут справиться с ситуацией, которая начинает выходить из-под контроля. Для борьбы с кризисом планируется провести конференцию и привлечь иностранных специалистов.
Ранее ФТС России на границе задержала ехавший из Белоруссии грузовик, в котором были спрятаны 140 килограммов гашиша. Наркотик был расфасован по брикетам и тщательно припрятан под спальным местом в кабине водителя.
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