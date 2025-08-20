Трамп приказал отгородить США от Мексики горячей чёрной стеной
Дональд Трамп у стены на границе США и Мексики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить возводимую на границе с Мексикой стену в чёрный цвет, чтобы нелегальным мигрантам было сложнее её перелезть. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм во время брифинга в Нью-Мексико.
«Мы добавим ещё больше технологий, камер, датчиков — мы также собираемся покрасить его в чёрный цвет. Это сделано специально по просьбе президента. Когда что-то красят в чёрный цвет, оно становится ещё горячее, и людям становится ещё сложнее на него подниматься», — приводит портал Axios слова чиновницы.
Министр уточнила, что в настоящее время строительство пограничного барьера ведётся со скоростью почти 800 метров в день. Также по словам Ноэм, участки стены будут сконструированы по-разному в зависимости от географии и ландшафта участка.
