Трамп приказал отгородить США от Мексики горячей чёрной стеной

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить возводимую на границе с Мексикой стену в чёрный цвет, чтобы нелегальным мигрантам было сложнее её перелезть. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм во время брифинга в Нью-Мексико.

«Мы добавим ещё больше технологий, камер, датчиков — мы также собираемся покрасить его в чёрный цвет. Это сделано специально по просьбе президента. Когда что-то красят в чёрный цвет, оно становится ещё горячее, и людям становится ещё сложнее на него подниматься», — приводит портал Axios слова чиновницы.