Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 09:49

Трамп приказал отгородить США от Мексики горячей чёрной стеной

Axios: Трамп распорядился покрасить в чёрный цвет стену на границе с Мексикой

Дональд Трамп у стены на границе США и Мексики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп у стены на границе США и Мексики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить возводимую на границе с Мексикой стену в чёрный цвет, чтобы нелегальным мигрантам было сложнее её перелезть. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм во время брифинга в Нью-Мексико.

«Мы добавим ещё больше технологий, камер, датчиков — мы также собираемся покрасить его в чёрный цвет. Это сделано специально по просьбе президента. Когда что-то красят в чёрный цвет, оно становится ещё горячее, и людям становится ещё сложнее на него подниматься»,приводит портал Axios слова чиновницы.

Министр уточнила, что в настоящее время строительство пограничного барьера ведётся со скоростью почти 800 метров в день. Также по словам Ноэм, участки стены будут сконструированы по-разному в зависимости от географии и ландшафта участка.

Трамп надеется, что попадёт в рай, если урегулирует конфликт на Украине
Трамп надеется, что попадёт в рай, если урегулирует конфликт на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что в США занялись массовой депортацией украинских мигрантов — речь шла о 120 тысячах беженцев, у которых истёк временный гуманитарный статус, предоставленный администрацией экс-президента Джо Байдена. 19 августа таможенно-пограничная служба перешла от слов к делу и опубликовала кадры выдворения первой группы украинцев в сопровождении военных.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мексика
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar