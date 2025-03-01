Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ

Высшее военное руководство Мексики посчитало слова главы Пентагона Пита Хегсета угрозой начала военных действий на территории страны. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, встреча между Хегсетом и военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ходе разговора глава американского оборонного ведомства предупредил, что Вашингтон может предпринять односторонние меры, если Мехико не справится с проблемой «сговора» между правительством и наркокартелями.

Авторы статьи отметили, что слова министра обороны вызвали недовольство у мексиканского правительства. Предупреждение Хегсета было воспринято мексиканской стороной как намек на возможность масштабных военных действий на территории страны.