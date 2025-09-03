Рубио рассказал о дальнейших шагах США после уничтожения судна с наркогрузом в Карибском море
Рубио: США готовятся к началу войны с организациями наркотеррористов
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Соединённые Штаты готовятся начать войну с организациями «наркотеррористов». Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, комментируя уничтожение судна с наркотиками в акватории Карибского моря.
«Соединённые Штаты собираются начать войну с наркотеррористическими организациями», — заявил американский дипломат во время пресс-конференции в Мексике.
По словам Рубио, потопленное судно с запрещёнными веществами направлялось в сторону Соединённых Штатов. Глава американского Госдепа добавил, что в Вашингтоне всё больше встревожены использованием наркокартелями беспилотных летательных аппаратов. В США полагают, что в руках преступных группировок дроны представляют угрозу государствам и силам безопасности.
Напомним, ранее Рубио сообщил, что американские военные в южной части Карибского моря поразили корабль, на борту которого перевозили наркотики. По его словам, эту судно отплыло из Венесуэлы. В Каракасе, комментируя ситуацию, обратили внимание на то, что США обычно используют ложные поводы для оправдания военных интервенций. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес выразил сомнения в том, что всё действительно было так, как преподносит Вашингтон.