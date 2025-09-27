Трамп поручил отправить в американский город войска для борьбы с «внутренними террористами»

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету направить военные силы для обеспечения безопасности американского города Портленд от действий группы «Антифа». Об этом решении глава государства сообщил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак «Антифа» и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо», — написал он.

Решение было принято на фоне подписанного главой государства во вторник указа о признании «Антифа» террористической организацией. Поводом для ужесточения мер послужило убийство консервативного активиста Чарли Кирка. По данным газеты Wall Street Journal, на пулях, извлечённых из его тела, были обнаружены выгравированные лозунги ультралевого движения. В публикации издания отмечается, что Портленд считается местом проживания многочисленных сторонников «Антифа». Город традиционно воспринимается как оплот левых и ультралевых взглядов в стране.