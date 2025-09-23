Интервидение
23 сентября, 01:24

Трамп подписал приказ о признании движения Антифа террористической организацией

Обложка © Flickr / The White House

Американский президент Дональд Трамп подписал приказ о признании «милитаристской анархистской» группировки «Антифа» террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В указе утверждается, что «Антифа» участвует в насильственных акциях против полиции и государственных органов, организует беспорядки, нападает на сотрудников иммиграционных служб и угрожает политическим деятелям. Также отмечается, что движение вербует и радикализирует молодых людей, скрывает источники финансирования и деятельность своих участников.

«В связи с вышеупомянутой практикой политического насилия, направленной на подавление законной политической деятельности и препятствование верховенству закона, настоящим я признаю «Антифу» «внутренней террористической организацией», — говорится в тексте указа, который будет опубликован в Федеральном реестре.

Сийярто посоветовал ЕС включить Антифа в список террористических организаций
Напомним, ранее Трамп заявил, что может признать движение «Антифа» террористической организацией после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Республиканец отметил, что сделает это при условии, если американцы поддержат такую инициативу. Позднее хозяин Белого дома пригрозил расследованиями в отношении лиц, финансирующих движение.

Тимур Хингеев
