20 сентября, 11:17

Сийярто посоветовал ЕС включить Антифа в список террористических организаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Письмо с предложением объявить движение «Антифа» террористическим направил глава венгерского МИД Петер Сийярто представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас. Текст послания приводит агентство MTI.

«Я рекомендую Евросоюзу последовать примеру (США. — Прим. Life.ru) и включить движение «Антифа» в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним. По нашему мнению, указ президента США создает надлежащую правовую основу для такого шага», — говорится в письме.

Венгерский министр отметил, что Соединённые Штаты уже предприняли шаги для признания «Антифа» террористическим движением. Он подчеркнул, что Евросоюзу следует действовать аналогичным образом и принять меры против всех структур и персон, связанных с этой организацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что признаёт движение «Антифа» террористической организацией. Он назвал его «опасной леворадикальной катастрофой» и пригрозил начать расследования против тех, кто финансирует подобные структуры.

Милена Скрипальщикова
