Трамп признал Антифа террористической организацией

Движение «Антифа» признано террористической организацией в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Республиканец также пригрозил расследованиями в отношении лиц, финансирующих движение.

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю «Антифа», больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — написал хозяин Белого дома.

Следует отметить, что «Антифа» не является юридически оформленным движением. Под этим термином обычно подразумевают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее заявлял о расследованиях антитеррористической направленности против «нигилистов».