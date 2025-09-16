Владимир Путин
15 сентября, 21:42

Патель: ФБР получило новые доказательства по делу об убийстве Чарли Кирка

Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель сообщил о появлении новых доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству консервативного активиста и общественного деятеля Чарли Кирка.

В интервью телеканалу Fox News Патель заявил, что результаты генетической экспертизы показали совпадение ДНК, обнаруженной на полотенце, в которое была обернута винтовка, и на отвёртке, найденной на крыше здания, откуда велась стрельба, с ДНК Робинсона.

Глава ФБР также рассказал, что подозреваемый мог составить записку, в которой упоминалась возможность «устранения Чарли Кирка» и выражалось намерение это сделать. По его словам, эта записка впоследствии была уничтожена, однако следователи смогли собрать доказательства её существования.

При этом Патель не предоставил информации о том, кому предназначалась данная записка и видел ли её кто-то до совершения покушения.

В Аризоне задержали 19-летнего осквернителя мемориала Чарли Кирка
Как ранее сообщал губернатор штата Юта Спенсер Кокс, 22-летний Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием. Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты.

