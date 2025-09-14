22-летний Тайлер Робинсон отрицает вину в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире телеканала ABC.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает со следствием, но все окружающие его люди сотрудничают», — сообщил Спенсер Кокс.