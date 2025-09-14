Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 14:31

22-летний Тайлер Робинсон отрицает вину в убийстве Чарли Кирка

Губернатор Юты Кокс: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признаёт вину

Американский политик Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ charliekirk1776

Американский политик Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ charliekirk1776

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире телеканала ABC.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает со следствием, но все окружающие его люди сотрудничают», — сообщил Спенсер Кокс.

Губернатор также подтвердил, что 22-летний Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи, которая помогла правоохранительным органам выйти на подозреваемого. Расследование продолжается при активном взаимодействии местных властей и правоохранительных органов.

США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке
США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 31-летний активист, известный критикой помощи Украине и призывами к восстановлению отношений с Россией, был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Убийца задержан, им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar