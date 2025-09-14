22-летний Тайлер Робинсон отрицает вину в убийстве Чарли Кирка
Американский политик Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ charliekirk1776
Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в эфире телеканала ABC.
«Он не признался властям. Он не сотрудничает со следствием, но все окружающие его люди сотрудничают», — сообщил Спенсер Кокс.
Губернатор также подтвердил, что 22-летний Робинсон был задержан по наводке члена своей семьи, которая помогла правоохранительным органам выйти на подозреваемого. Расследование продолжается при активном взаимодействии местных властей и правоохранительных органов.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 31-летний активист, известный критикой помощи Украине и призывами к восстановлению отношений с Россией, был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Убийца задержан, им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.