12 сентября, 00:06

США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Госдепартамент США предупредил, что публикации иностранных граждан с осуждением или насмешкой над убийством политического активиста Чарли Кирка могут повлечь ограничения при выдаче виз. Об этом заявил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

«В свете ужасного убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране. Я с отвращением наблюдаю, как некоторые в социальных сетях хвалят, оправдывают или преуменьшают значение этого события, и поручил нашим консульским сотрудникам принять соответствующие меры», — заявил Ландау.

Ландау также призвал сообщать о зарубежных комментариях, которые оправдывают преступление или выражают враждебность, чтобы «Госдеп мог защитить американский народ».

Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Он являлся активным сторонником Трампа и был известен консервативными взглядами. Политик выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.

