США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке

Госдепартамент США предупредил, что публикации иностранных граждан с осуждением или насмешкой над убийством политического активиста Чарли Кирка могут повлечь ограничения при выдаче виз. Об этом заявил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

«В свете ужасного убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране. Я с отвращением наблюдаю, как некоторые в социальных сетях хвалят, оправдывают или преуменьшают значение этого события, и поручил нашим консульским сотрудникам принять соответствующие меры», — заявил Ландау.

Ландау также призвал сообщать о зарубежных комментариях, которые оправдывают преступление или выражают враждебность, чтобы «Госдеп мог защитить американский народ».