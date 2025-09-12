Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 22:23

Трамп сообщил о большом прогрессе в поиске виновных в убийстве Кирка

Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в расследовании убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о ходе расследования.

«Они (правоохранители. — Прим. Life.ru) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что располагает информацией о мотивах убийства Кирка и планирует поделиться ей в дальнейшем. Подробности расследования на данный момент не разглашаются.

Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями
Активиста Кирка убили патронами с идеологическими посланиями

Напомним, что Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. 31-летний политик отличался своими консервативными взглядами. Он критиковал оказание военной помощи Украине, высказывался против действующего украинского руководства и призывал к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Преступник, совершивший убийство, пока не задержан.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar