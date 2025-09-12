Трамп сообщил о большом прогрессе в поиске виновных в убийстве Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в расследовании убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о ходе расследования.

«Они (правоохранители. — Прим. Life.ru) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что располагает информацией о мотивах убийства Кирка и планирует поделиться ей в дальнейшем. Подробности расследования на данный момент не разглашаются.