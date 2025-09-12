Трамп сообщил о большом прогрессе в поиске виновных в убийстве Кирка
Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в расследовании убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о ходе расследования.
«Они (правоохранители. — Прим. Life.ru) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Трамп.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что располагает информацией о мотивах убийства Кирка и планирует поделиться ей в дальнейшем. Подробности расследования на данный момент не разглашаются.
Напомним, что Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. 31-летний политик отличался своими консервативными взглядами. Он критиковал оказание военной помощи Украине, высказывался против действующего украинского руководства и призывал к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Преступник, совершивший убийство, пока не задержан.