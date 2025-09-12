Единый день голосования
12 сентября, 12:24

Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Обложка © ТАСС / ЕРА

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка «с большей долей вероятности» находится под стражей, заявил президент США Дональд Трамп.

«С большой степенью вероятности он находится под стражей. За последние два с половиной дня было проделано много работы», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома добавил, что рассчитывает на смертную казнь для убийцы политического активиста.

Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом политика Кирка в Аризону
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. Убийце улалось скрыться, однако было найдено его оружие — винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. ФБР также публиковало видео побега киллера.

31-летний Кирк известен своими консервативными взглядами. Он не одобрял поставки оружия Украине, всячески критиковал решения Киева и призывал восстановить связи с Россией. Украинская пропаганда после смерти активиста начала открыто злорадствовать.

Александра Вишнякова
