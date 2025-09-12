Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом политика Кирка в Аризону
Обложка © X / Tyler Bowyer
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс доставил в Аризону гроб с телом политика Чарли Кирка, убитого во время выступления в университете Юты. Это зафиксировали американские телеканалы.
Гроб выгрузили из самолёта в аэропорту Феникса. В этом городе расположена штаб-квартира организации Turning Point USA, которой руководил Кирк. Сам активист проживал в Аризоне.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что активисту Чарли Кирку будет посмертно вручена Президентская медаль Свободы — высшая награда США для гражданских лиц. Дата церемонии будет объявлена вскоре. Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице.