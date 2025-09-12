Мессенджер MAX
ФБР опубликовало видео побега стрелка, который скрылся после убийства Кирка

Федеральное бюро расследований обнародовало видеозапись с подозреваемым в убийстве политика Чарли Кирка в Юте. На кадрах зафиксировано, как мужчина бежит по крыше здания, а после прыгает вниз.

Побег подозреваемого в убийстве. Видео © FBI

«Около 12:00 10 сентября 2025 года подозреваемый поднялся на крышу. После того, как он застрелил Чарли Кирка, он спрыгнул и скрылся. Он оставил пистолет и патроны в лесном массиве недалеко от университета. На крыше были собраны следы: отпечатки обуви, отпечаток предплечья и отпечаток ладони», — говорится в заявлении бюро.

В полиции США заявили, что убийца Кирка всё ещё на свободе

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в расследовании убийства политика Чарли Кирка. Хозяин Белого дома подчеркнул, что располагает информацией о мотивах убийства политика и планирует поделиться ей в дальнейшем. Напомним, что Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. 31-летний политик отличался своими консервативными взглядами. Он критиковал оказание военной помощи Украине.

Обложка © X / FBI Salt Lake City

Тимур Хингеев
