ФБР опубликовало видео побега стрелка, который скрылся после убийства Кирка

Федеральное бюро расследований обнародовало видеозапись с подозреваемым в убийстве политика Чарли Кирка в Юте. На кадрах зафиксировано, как мужчина бежит по крыше здания, а после прыгает вниз.

«Около 12:00 10 сентября 2025 года подозреваемый поднялся на крышу. После того, как он застрелил Чарли Кирка, он спрыгнул и скрылся. Он оставил пистолет и патроны в лесном массиве недалеко от университета. На крыше были собраны следы: отпечатки обуви, отпечаток предплечья и отпечаток ладони», — говорится в заявлении бюро.