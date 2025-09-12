В полиции США заявили, что убийца Кирка всё ещё на свободе
Полиция штата Юта продолжает поиски преступника, совершившего убийство консервативного политика Чарли Кирка. С момента инцидента прошло более двадцати четырёх часов, однако подозреваемый пока не задержан. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Департамент общественной безопасности сообщает о поступлении свыше 200 сообщений от граждан, которые могли бы помочь следствию. Правоохранительные органы уточняют, что изучают большое количество зацепок, но ни одна из них пока не позволила установить личность нападавшего или привести к его задержанию.
Ранее директор ФБР Кэш Патель отправился в штат Юту. Он будет руководить поисками убийцы Кирка. Также в Юту отправился заместитель главы ФБР Дэн Бонджино. А президент Штатов Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в расследовании убийства. Хозяин Белого дома подчеркнул, что располагает информацией о мотивах убийства Кирка и планирует поделиться ей в дальнейшем.