В полиции США заявили, что убийца Кирка всё ещё на свободе

Полиция штата Юта продолжает поиски преступника, совершившего убийство консервативного политика Чарли Кирка. С момента инцидента прошло более двадцати четырёх часов, однако подозреваемый пока не задержан. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Департамент общественной безопасности сообщает о поступлении свыше 200 сообщений от граждан, которые могли бы помочь следствию. Правоохранительные органы уточняют, что изучают большое количество зацепок, но ни одна из них пока не позволила установить личность нападавшего или привести к его задержанию.