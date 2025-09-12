Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 21:34

Поисками убийцы Кирка будет руководить лично глава ФБР Кэш Пател

NYT: Глава ФБР Пател отправится в Юту, чтобы руководить поисками убийцы Кирка

Кэш Пател. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Директор Федерального бюро расследований Соединённых Штатов Кэш Пател отправился в штат Юта, где накануне был застрелен консервативный активист и политик Чарли Кирк. Такой информацией делится издание The New York Times.

Согласно данным газеты, Пател будет руководить поисками убийцы Кирка. Также в Юту отправился заместитель главы ФБР Дэн Бонджино.

Напомним, соратник американского президента Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в университете долины Юты. Стрелку удалось скрыться с места преступления. Позднее сотрудники ФБР обнаружили оружие, из которого застрелили политика.

Виталий Приходько
