11 сентября, 16:46

Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка

ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы активиста Кирка

Предполагаемый убийца Чарли Кирка. Обложка © Х / FBISaltLakeCity

Появились первые изображения предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, близкого соратника президента США Дональда Трампа. Фотографии подозреваемого были обнародованы отделением ФБР в Солт-Лейк-Сити через официальный аккаунт ведомства в социальной сети Х.

В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека, причастного к совершению убийства в Университете долины Юты. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.

По информации Daily Mail, злоумышленник мог использовать частный самолёт, который сначала вылетел из близлежащего аэропорта на юг, в сторону Аризоны, затем временно исчез с радаров, а после вернулся в Юту. Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно также склоняется к версии о частном самолёте.

Напомним, что трагедия произошла накануне. Сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. ФБР также удалось найти оружие, которое предположительно мог использоваться убийца. Им оказалась винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Её нашли в лесном массиве, в направлении которого скрылся нападавший.

