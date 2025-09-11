Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Появились первые изображения предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, близкого соратника президента США Дональда Трампа. Фотографии подозреваемого были обнародованы отделением ФБР в Солт-Лейк-Сити через официальный аккаунт ведомства в социальной сети Х.

В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека, причастного к совершению убийства в Университете долины Юты. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.