Украинская пропаганда открыто злорадствует и радуется убийству американского активиста Чарли Кирка, который резко критиковал военную помощь Киеву, а это означает лишь то, что Запад вырастил в Незалежной «кровавого монстра». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кирк прямо называл [Владимира] Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню, и он, Кирк, высказывался против поставок оружия на Украину и считал Крым исконной частью России. Да, он это делал», — поделилась она в беседе с журналистами.