Захарова окрестила Киев кровавым монстром Запада за реакцию на убийство Кирка
Обложка © Telegram / МИД России
Украинская пропаганда открыто злорадствует и радуется убийству американского активиста Чарли Кирка, который резко критиковал военную помощь Киеву, а это означает лишь то, что Запад вырастил в Незалежной «кровавого монстра». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Кирк прямо называл [Владимира] Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню, и он, Кирк, высказывался против поставок оружия на Украину и считал Крым исконной частью России. Да, он это делал», — поделилась она в беседе с журналистами.
Захарова подчеркнула, что Кирк всего лишь имел другую точку зрения, но именно она не пришлась по душе украинским пропагандистам. По её убеждению, трагедия с американским активистом прямо доказывает, что «Запад взрастил кровавого монстра».
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, был застрелен во время мероприятия в университете Юты. 31-летний Кирк известен своими консервативными взглядами. Он не одобрял поставки оружия Украине, всячески критиковал решения Киева и призывал восстановить связи с Россией.