Трамп может признать террористическим движение Антифа после убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что может признать движение «Антифа» террористической организацией после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Республиканец отметил, что сделает это при условии, если американцы поддержат такую инициативу.

«Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности признания «Антифа» террористической организацией.