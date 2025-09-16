Владимир Путин
15 сентября, 22:32

Трамп может признать террористическим движение Антифа после убийства Кирка

Американский политик Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ charliekirk1776

Президент США Дональд Трамп заявил, что может признать движение «Антифа» террористической организацией после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Республиканец отметил, что сделает это при условии, если американцы поддержат такую инициативу.

«Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности признания «Антифа» террористической организацией.

Рядом с местом убийства Чарли Кирка пытались взорвать машину журналиста
Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил о новых доказательствах, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Кирка. Он объяснил, что результаты генетической экспертизы показали совпадение ДНК, найденной на полотенце, в котором была обернута винтовка, и на отвертке, обнаруженной на крыше здания, откуда велась стрельба, с ДНК Робинсона. 22-летний мужчина был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.

