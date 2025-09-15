Рядом с местом убийства Чарли Кирка пытались взорвать машину журналиста

В Солт-Лейк-Сити (штат Юта) правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в организации взрыва под автомобилем журналиста местного телеканала Fox 13. Инцидент произошел в непосредственной близости от места недавнего убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает CBS News со ссылкой на материалы судебного производства.

Инцидент произошёл в пятницу, когда неизвестные заложили взрывное устройство под машину корреспондента, припаркованную у жилого здания. Хотя взрывчатка была приведена в действие, она не сработало штатно. В показаниях под присягой представитель пожарной охраны подтвердил, что из-за конструкции взрывного устройства и его расположения инцидент создал серьёзную угрозу для общественной безопасности.