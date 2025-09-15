Владимир Путин
15 сентября, 08:38

Рядом с местом убийства Чарли Кирка пытались взорвать машину журналиста

CBS: В Юте задержали двоих за попытку подрыва авто Fox у места убийства Кирка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Солт-Лейк-Сити (штат Юта) правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в организации взрыва под автомобилем журналиста местного телеканала Fox 13. Инцидент произошел в непосредственной близости от места недавнего убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает CBS News со ссылкой на материалы судебного производства.

Инцидент произошёл в пятницу, когда неизвестные заложили взрывное устройство под машину корреспондента, припаркованную у жилого здания. Хотя взрывчатка была приведена в действие, она не сработало штатно. В показаниях под присягой представитель пожарной охраны подтвердил, что из-за конструкции взрывного устройства и его расположения инцидент создал серьёзную угрозу для общественной безопасности.

Отмечается, что взрыв был направлен против журналиста, работавшего в районе, где ранее был убит Чарли Кирк. По данным следствия, преступники использовали аналогичный общественно опасный метод устранения неугодных лиц. В настоящее время задержанные проходят по делу как подозреваемые в организации покушения с применением взрывного устройства.

В Аризоне задержали 19-летнего осквернителя мемориала Чарли Кирка
Напомним, что 10 сентября в университете Юты был застрелен соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, известный своей активной консервативной позицией. Политик выступал против военной помощи Украине, последовательно критиковал позицию Киева и призывал к восстановлению дипломатического диалога с Россией. По данным следствия, убийство было совершено 22-летним жителем штата Юта Тайлером Робинсоном, который заранее занял позицию на крыше здания с винтовкой и произвёл прицельный выстрел. На обнаруженных гильзах следователи обнаружили гравировку с оскорбительными надписями в адрес погибшего.

Алиса Хуссаин
