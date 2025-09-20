Кирк был убит из немецкой винтовки Mauser XIX века
Обложка © ТАСС / АР
В США продолжается расследование убийства американского активиста Чарли Кирка, который выступал против военной поддержки Украины. Как предполагает полиция, политик был застрелен из немецкой винтовки, разработанной ещё в XIX веке. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Прокуроры идентифицировали изъятое оружие именно как Mauser модели 98», — говорится в публикации. Винтовка, по мнению следствия, могла попасть в США в 1960-х годах. Оружием ранее владел дед предполагаемого убийцы.
Напомним, 10 сентября соратник Дональда Трампа скончался от огнестрельного ранения, полученного в университете Юты. 31-летний Чарли Кирк известен критикой помощи Украине и призывами к налаживанию отношений с Россией. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.