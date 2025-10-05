Притцкер: Трамп намерен перевести бойцов Нацгвардии Иллинойса под федконтроль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп планирует перевести под федеральный контроль 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса. Об этом заявил губернатор штата Джей Притцкер. Информация появилась в социальной сети X.
«Трамп намерен перевести 300 бойцов Нацгвардии под федеральный контроль», — говорится в сообщении.
Притцкер сообщил, что Белый дом выдвинул ультиматум, требуя задействовать Национальную гвардию, однако губернатор отказался, подчеркнув отсутствие необходимости в развёртывании военных в штате. Трамп ранее упоминал Чикаго в числе городов, где он рассматривает возможность использования Национальной гвардии для снижения уровня преступности.
