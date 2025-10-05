Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня

Израильская сторона дала согласие на предложенную США линию отвода сил в секторе Газа. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Заявление было сделано в социальной сети Truth Social.

Республиканец заявил, что для вступления в силу перемирия необходимо подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что предложенная линия отвода сил была согласована с израильской стороной и передана ХАМАС для рассмотрения.

«Израиль согласился на изначальную линию отвода, которую мы указали, мы поделились ей с ХАМАС», — уточнил хозяин Белого дома.

По мнению американского лидера, условием прекращения огня является согласие ХАМАС на предложенные США условия. В случае положительного ответа, немедленно вступит в силу перемирие и начнётся процесс обмена заложниками и заключёнными. Трамп подчеркнул, что как только ХАМАС подтвердит свое согласие, будут предприняты незамедлительные меры для установления мира в регионе.