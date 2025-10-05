Валдайский форум
4 октября, 21:44

Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня

Трамп: Израиль одобрил линию отвода войск в секторе Газа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Израильская сторона дала согласие на предложенную США линию отвода сил в секторе Газа. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Заявление было сделано в социальной сети Truth Social.

Республиканец заявил, что для вступления в силу перемирия необходимо подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что предложенная линия отвода сил была согласована с израильской стороной и передана ХАМАС для рассмотрения.

«Израиль согласился на изначальную линию отвода, которую мы указали, мы поделились ей с ХАМАС», — уточнил хозяин Белого дома.

По мнению американского лидера, условием прекращения огня является согласие ХАМАС на предложенные США условия. В случае положительного ответа, немедленно вступит в силу перемирие и начнётся процесс обмена заложниками и заключёнными. Трамп подчеркнул, что как только ХАМАС подтвердит свое согласие, будут предприняты незамедлительные меры для установления мира в регионе.

Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа
Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа

Ранее сообщалось, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) приостановила наступательные действия в секторе Газа, перейдя к оборонительной стратегии. Информация об этом была распространена радиостанцией «Галей ЦАХАЛ». По сообщениям СМИ, активность ЦАХАЛ в регионе сведена к минимуму в связи с перспективой реализации мирного плана, предложенного Дональдом Трампом.

