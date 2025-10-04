Армия Израиля остановила операцию по захвату сектора Газа

Армия Израиля прекратила наступательные действия в секторе Газа и ограничила активность только оборонительными операциями. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

Согласно радиостанции, активность ЦАХАЛ «сведена к минимуму» в районе Газы. Это решение связано с согласием сторон конфликта начать реализацию мирного плана американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. До этого в ХАМАС заявили о готовности освободить всех живых заложников и передать тела погибших при наличии необходимых условий «на земле» для обмена. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса.