Регион
6 октября, 00:21

«Делаю это медленно и аккуратно»: Трамп объяснил, почему не спотыкается в отличие от Байдена

Трамп: Я не спотыкаюсь на лестницах, потому что не спешу, как Байден

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему всегда аккуратно спускается по лестницам и не повторяет ошибок своего предшественника Джо Байдена. По его словам, дело в скорости: в отличие от Байдена, который «не понимал, что делает», он подходит к этой задаче с осторожностью.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — заявил республиканец на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

По словам американского лидера, осторожность на лестнице — залог безопасности, а «медленный» подход помогает избегать падений.

Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома
Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Напомним, ранее Трамп повторил знаменитый конфуз Байдена, споткнувшись на трапе. Президент США и госсекретарь Марко Рубио поскользнулись на ступеньках к борту Air Force One во время поездки в Кэмп-Дэвид. Американский лидер дважды за день попал в неловкое положение. В первом случае, когда покидал Бедминстер и коснулся рукой ступеньки, чтобы помочь себе встать. Во второй раз республиканец споткнулся во время посадки в самолёт в Морристауне. Летом 2023 года республиканец высмеял Байдена за падение на церемонии выпуска Военно-воздушной академии, заявив, что выпускников «не вдохновляет», когда президент спотыкается о мешок с песком.

