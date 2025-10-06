Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп объявил о проведении поединка UFC (Ultimate Fighting Championship) на территории Белого дома 14 июня 2026 года. Об этом президент сообщил на параде ВМС США, трансляция велась Белым домом в соцсети X.

«Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — заявил республиканец.

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал своё возвращение в октагон на территории Белого дома. Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между ирландцем и американским бойцом Майклом Чендлером. Сам бой будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США.