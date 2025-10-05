Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул титул чемпиона UFC

Бразильский боец Алекс Перейра одержал досрочную победу над россиянином Магомедом Анкалаевым в главном бою турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился уже на второй минуте первого раунда — Перейра отправил Анкалаева в нокаут мощной серией ударов руками и локтями. На кону стоял чемпионский пояс полутяжёлого дивизиона, которым владел Анкалаев. Таким образом, Перейра вернул титул, потерянный им в марте 2025 года.

Для 38-летнего бразильца эта победа стала 13-й в профессиональной карьере при трёх поражениях. У 33-летнего Анкалаева теперь 21 победа, два поражения и одна ничья — это его первое поражение с 2018 года.

Ранее Life.ru сообщал, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одержал победу над канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби. Поединок завершился единогласным решением судей после трёх раундов, что позволило россиянину реабилитироваться за февральское поражение от британца Майкла Пейджа.