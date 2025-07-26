Шара Буллет закрыл поражение в UFC, победив канадца Баррио на турнире в Абу-Даби
Российский боец MMA Шара Буллет. Обложка © UFC Eurasia
Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победил канадца Марка-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби.
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.
Шара Буллет закрыл поражение от британца Майкла Пейджа, которое он потерпел в феврале 2025 года. Теперь у Магомедова 15 побед в 16 боях. Баррио потерпел десятое поражение при 17 победах.
Ранее стала известна дата реванша между чемпионом полутяжёлого дивизиона UFC Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их бой возглавит турнир UFC 320.