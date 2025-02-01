Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC

На протяжении всех 15 минут Пейджу удавалось сохранять преимущество в стойке и доставать Магомедова точными ударами с дальней дистанции. Буллет не оставлял атаки без ответа, но его соперник раз за разом уходил с «линии огня» за счёт быстрого перемещения. В один момент британец даже стал убегать от россиянина. При этом Шарабутдин уверенно держал даже нокаутирующие удары.