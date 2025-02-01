Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC
Российский ММА-боец Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере на турнире UFC в Саудовской Аравии. Соперником Шары Буллета стал британец Майкл Пейдж. Поединок продлился три раунда и завершился судейским решением.
На протяжении всех 15 минут Пейджу удавалось сохранять преимущество в стойке и доставать Магомедова точными ударами с дальней дистанции. Буллет не оставлял атаки без ответа, но его соперник раз за разом уходил с «линии огня» за счёт быстрого перемещения. В один момент британец даже стал убегать от россиянина. При этом Шарабутдин уверенно держал даже нокаутирующие удары.
Момент боя. Видео © X / Haduucken
Теперь в статистике Буллета 15 побед и одно поражение. В прошлом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, он брутально нокаутировал армянина Армена Петросяна необычным ударом дабл-бэкфист.
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