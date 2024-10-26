Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна дабл-бэкфистом на турнире UFC
Боец ММА Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна на турнире UFC 308
Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов одержал эффектную победу над армянином Арменом Петросяном в основном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби. Буллет отправил соперника в технический нокаут дабл-бэкфистом, сохранив ноль в графе поражений.
Весь бой спортсмены провели в стойке, обмениваясь острыми комбинациями. С самого начала первого раунда Петросян действовал из центра октагона, тогда как Магомедов работал точными контратаками, не позволяя визави зажать себя у сетки. Во второй пятиминутке оппоненты продолжили навязывать друг другу кулачную перестрелку, а в самом конце раунда Шара быстро сократил дистанцию и выбросил два бэкфиста разными руками. Последний удар достиг цели, и Армен рухнул на канвас.
Технический нокаут в исполнении Шарабутдина. Видео © Telegram / UFC Eurasia
Судьи присудили россиянину победу техническим нокаутом. Это 15-я победа Магомедова и четвёртая по счёту в Абсолютном бойцовском чемпионате при нуле поражений.
Красивую досрочную победу недавно одержал и ветеран UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. Покончив с попытками построить боксёрскую карьеру, экс-чемпион вернулся в ММА с брутально снёс бразильца Ренана Феррейру.
Telegram / UFC Eurasia