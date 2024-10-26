Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна дабл-бэкфистом на турнире UFC

Весь бой спортсмены провели в стойке, обмениваясь острыми комбинациями. С самого начала первого раунда Петросян действовал из центра октагона, тогда как Магомедов работал точными контратаками, не позволяя визави зажать себя у сетки. Во второй пятиминутке оппоненты продолжили навязывать друг другу кулачную перестрелку, а в самом конце раунда Шара быстро сократил дистанцию и выбросил два бэкфиста разными руками. Последний удар достиг цели, и Армен рухнул на канвас.