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26 октября, 18:56

Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна дабл-бэкфистом на турнире UFC

Боец ММА Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна на турнире UFC 308

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов одержал эффектную победу над армянином Арменом Петросяном в основном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби. Буллет отправил соперника в технический нокаут дабл-бэкфистом, сохранив ноль в графе поражений.

Весь бой спортсмены провели в стойке, обмениваясь острыми комбинациями. С самого начала первого раунда Петросян действовал из центра октагона, тогда как Магомедов работал точными контратаками, не позволяя визави зажать себя у сетки. Во второй пятиминутке оппоненты продолжили навязывать друг другу кулачную перестрелку, а в самом конце раунда Шара быстро сократил дистанцию и выбросил два бэкфиста разными руками. Последний удар достиг цели, и Армен рухнул на канвас.

Технический нокаут в исполнении Шарабутдина. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Судьи присудили россиянину победу техническим нокаутом. Это 15-я победа Магомедова и четвёртая по счёту в Абсолютном бойцовском чемпионате при нуле поражений.

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Обложка ©

Telegram / UFC Eurasia

Илья Пушкарев
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