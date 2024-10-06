Перейра нокаутировал американца Раунтри и отстоял титул чемпиона UFC
Боксёр Алекс Перейра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexpoatanpereira
Бразильский боец ММА Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри за четыре минуты и 32 секунды. Бой закончился техническим нокаутом бойца из США.
Перейра смог отстоять титул чемпиона турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, он установил рекорд промоушена — он защитил титул три раза подряд за 175 дней. Предыдущий рекорд принадлежал американке Ронде Роузи — 189 дней.
Ранее Перейра обыграл чеха Иржи Прохазку, бой вновь завершился техническим нокаутом бразильца. До этого другой бразильский боец ММА Ренато Мойкано одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени и на камеру оскорбил президента Франции Эмманюэля Макрона.