Перейра нокаутировал американца Раунтри и отстоял титул чемпиона UFC

Бразильский боец ММА Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри за четыре минуты и 32 секунды. Бой закончился техническим нокаутом бойца из США.

Перейра смог отстоять титул чемпиона турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, он установил рекорд промоушена — он защитил титул три раза подряд за 175 дней. Предыдущий рекорд принадлежал американке Ронде Роузи — 189 дней.