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29 сентября, 08:19
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«К чёрту Макрона!»: Боец ММА выиграл и передал пламенный привет президенту Франции

Бразильский боец UFC Мойкано на камеру оскорбил Макрона после победы в Париже

Боец ММА из Бразилии Ренато Мойкано Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renato_moicano_ufc

Боец ММА из Бразилии Ренато Мойкано Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renato_moicano_ufc

Боец ММА из Бразилии Ренато Мойкано одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени. Отправив противника в нокаут, боец решил на камеру оскорбить президента Франции Эмманюэля Макрона.

«К чёрту Макрона! К чёрту всех этих ублюдков-глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — заявил Мойкано во время интервью.

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Отметим, что турнир UFC Fight Night 243 проходил в Париже. Во время боя оба глаза французского бойца покрылись гематомами и врач запретил ему продолжать соревнования. Так победа Мойкано стала 20-й по счёту. Всего он участвовал в 26 боях, пять из которых проиграл, а один закончился ничьей.

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Полина Никифорова
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