«К чёрту Макрона!»: Боец ММА выиграл и передал пламенный привет президенту Франции

Боец ММА из Бразилии Ренато Мойкано одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени. Отправив противника в нокаут, боец решил на камеру оскорбить президента Франции Эмманюэля Макрона.

«К чёрту Макрона! К чёрту всех этих ублюдков-глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — заявил Мойкано во время интервью.

Отметим, что турнир UFC Fight Night 243 проходил в Париже. Во время боя оба глаза французского бойца покрылись гематомами и врач запретил ему продолжать соревнования. Так победа Мойкано стала 20-й по счёту. Всего он участвовал в 26 боях, пять из которых проиграл, а один закончился ничьей.