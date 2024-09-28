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27 сентября, 22:07

Отменившийся бой Евлоева в UFC перенесли на декабрь

UFC назначил дату боя россиянина Евлоева против Стерлинга на 8 декабря

Российский боец Мовсар Евлоев. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Российский боец Мовсар Евлоев. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Поединок между бойцами смешанного стиля россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом всё же состоится до конца года, он назначен на 8 декабря. Об этом сообщили в официальном аккаунте UFC в соцсети X.

Бой должен состояться в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 310. Изначально спортсмены должны были встретиться 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити, но американский боец вынужден был снять свою кандидатуру из-за травмы.

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Ранее новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе стал грузинский боец Мераб Двалишвили, одержав победу над американцем Шоном О’Мэлли. Бой возглавил турнир UFC 306, который состоялся на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Анатолий Цейко
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