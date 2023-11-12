Главный бой UFC 295 завершился нокаутом
Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе
Бразильский боец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в главном поединке UFC 295, который прошёл в Нью-Йорке. Он завоевал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.
Всё завершилось во втором раунде двумя точными попаданиями от Перейры.
Объявление победителя боя Перейры и Прохазки. Видео © X / danawhite
В со-главном бою, напомним, россиянин Сергей Павлович нокаутом проиграл британцу Тому Аспиналлу в первом раунде. Отечественный боец упустил шанс стать временным чемпионом в тяжёлом весе.
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Кадр видео X / danawhite