Главный бой UFC 295 завершился нокаутом

Бразильский боец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в главном поединке UFC 295, который прошёл в Нью-Йорке. Он завоевал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Всё завершилось во втором раунде двумя точными попаданиями от Перейры.

Объявление победителя боя Перейры и Прохазки. Видео © X / danawhite