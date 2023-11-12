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12 ноября, 05:18

Главный бой UFC 295 завершился нокаутом

Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Бразильский боец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в главном поединке UFC 295, который прошёл в Нью-Йорке. Он завоевал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Всё завершилось во втором раунде двумя точными попаданиями от Перейры.

Объявление победителя боя Перейры и Прохазки. Видео © X / danawhite

Дональд Трамп пришёл посмотреть на бой русского богатыря Сергея Павловича в UFC

Дональд Трамп пришёл посмотреть на бой русского богатыря Сергея Павловича в UFC

В со-главном бою, напомним, россиянин Сергей Павлович нокаутом проиграл британцу Тому Аспиналлу в первом раунде. Отечественный боец упустил шанс стать временным чемпионом в тяжёлом весе.

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Кадр видео X / danawhite

Артур Лапсаков
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