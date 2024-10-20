Кошмар из Камеруна: Нганну брутально вернулся в MMA, нокаутировав огромного бразильца

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну завершил первый поединок в лиге PFL досрочной победой. Его соперник в лице бразильского бойца Ренана Феррейры не продержался против камерунца и одного раунда. Титульный поединок состоялся 20 октября в Эр-Рияде.

Бой продлился всего 3,5 минуты. После нескольких обменов в стойке Нганну произвёл проход в ногу и отправил Феррейру на канвас. Бразилец сразу взял оппонента в гард и даже попытался сделать болевой приём, но ветеран UFC не потерял контроль и лишь улучшил позицию. Спасаясь от мощи камерунца, бывший чемпион PFL оказался на животе. Его соперник воспользовался ситуацией и нанёс Ренану серию ударов по голове. После одного из них Феррейра был нокаутирован, и в бой вмешался рефери.