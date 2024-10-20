Кошмар из Камеруна: Нганну брутально вернулся в MMA, нокаутировав огромного бразильца
Нганну за 3,5 минуты нокаутировал Феррейру в дебютном поединке лиги PFL
Фрэнсис Нганну с чемпионским поясом. Обложка © X / PFL
Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну завершил первый поединок в лиге PFL досрочной победой. Его соперник в лице бразильского бойца Ренана Феррейры не продержался против камерунца и одного раунда. Титульный поединок состоялся 20 октября в Эр-Рияде.
Бой продлился всего 3,5 минуты. После нескольких обменов в стойке Нганну произвёл проход в ногу и отправил Феррейру на канвас. Бразилец сразу взял оппонента в гард и даже попытался сделать болевой приём, но ветеран UFC не потерял контроль и лишь улучшил позицию. Спасаясь от мощи камерунца, бывший чемпион PFL оказался на животе. Его соперник воспользовался ситуацией и нанёс Ренану серию ударов по голове. После одного из них Феррейра был нокаутирован, и в бой вмешался рефери.
Нокаут в исполнении Френсиса Нганну. Видео © X / PFL
Победу Нганну посвятил погибшему сыну. Также он поблагодарил семью, команду и зрителей за поддержку.
Напомним, что Нганну добровольно оставил титул чемпиона UFC и покинул промоушн в 2023 году. По словам руководства лиги, обладателя пояса не устроили условия контракта. Став свободным агентом, Фрэнсис решил попробовать себя в профессиональном боксе, но оба его поединка с топами в лице Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа закончились поражениями.