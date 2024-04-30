"Я кричал его имя снова и снова": Экс-боец UFC опубликовал душераздирающий пост после смерти сына

"Слишком рано уходить, но он уже ушёл. Мой маленький мальчик, мой друг, мой партнёр Коби был полон жизни и радости. Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшим человеком, а теперь понятия не имею, кто я", — гласит публикация.