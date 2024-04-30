"Я кричал его имя снова и снова": Экс-боец UFC опубликовал душераздирающий пост после смерти сына
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну потерял 18-месячного сына
Фрэнсис Нганну. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / francisngannou
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну сообщил о смерти своего 18-месячного сына Коби. Новостью о тяжёлой утрате экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата поделился в соцсети X.
"Слишком рано уходить, но он уже ушёл. Мой маленький мальчик, мой друг, мой партнёр Коби был полон жизни и радости. Теперь он лежит без жизни. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечает. Рядом с ним я был лучшим человеком, а теперь понятия не имею, кто я", — гласит публикация.
Камерунец обратился к подписчикам за помощью, попросив их поделиться способом преодолеть столь тяжёлое потрясение. На сообщение откликнулся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Коннор Макгрегор.
"Мне очень жаль слышать о твоей потере, Фрэнсис. Мои молитвы сейчас с тобой и твоей семьёй", — написал ирландец.
Нганну покинул UFC в январе 2023 года после серии ярких побед в боях за титул из-за разногласий с руководством промоушена. Затем тяжеловес решил попытать удачу в боксе. Первый бой с непобеждённым Тайсоном Фьюри выдался конкурентным, но завершился раздельным решением судей в пользу британца. Во втором поединке Фрэнсису противостоял Энтони Джошуа, который быстро отправил камерунца в нокаут.