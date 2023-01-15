Франсис Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и покинул UFC

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну освободил титул и покинул промоушен. Информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт, который рассказал об отказе спортсмена драться с экс-чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

"Мы подошли к моменту, когда он должен был подраться с Джоном Джонсом за титул в тяжёлом весе. Джонс был готов драться с любым соперником. Мы предложили Франсису контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории компании. Он получал бы больше, чем Леснар и кто-либо другой. Но он отклонил это предложение", — пояснил Уайт.

В UFC Нганну за семь лет поучаствовал в 14 поединках. Он одержал 12 побед. Теперь за вакантный титул лиги в тяжёлом весе сразятся Джон Джонс и Сирил Ган уже в марте этого года.