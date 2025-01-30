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30 января, 01:55

Шара Буллет пообщался с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Шара Буллет встретился с Роналду. Обложка © Х / AlNassr FC

Шара Буллет встретился с Роналду. Обложка © Х / AlNassr FC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретился с португальским футболистом Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Магомедов посетил тренировочную базу футбольного клуба «Аль-Наср», за который выступает легендарный форвард.

Шара Буллет встретился с Роналду. Видео © Х / AlNassr FC

Спортсмены пообщались, обменялись именными футболками и сделали совместные фотографии. Встреча прошла в дружеской атмосфере.

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Напомним, Шара Буллет провёл в ММА 15 боёв, во всех одержав победы. Его следующий соперник — англичанин Майкл Пэйдж. Их поединок станет со-главным на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 1 февраля в Эр-Рияде.

Ранее СМИ узнали о планах португальца завершить карьеру футболиста. Роналду считает возможными три варианта развития событий. Спортсмен может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.

Артём Гапоненко
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